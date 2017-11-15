Жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе парад планет

Также вечером пятницы в небе можно будет увидеть звездопад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Жители Екатеринбурга смогут увидеть завтра утром в небе самые ярке планеты. Наблюдать необычное явление можно будет с 7.30 до 8.00 в восточной части неба.

С Земли это будет похоже на равносторонний треугольник.

фото: планетарий Stellarium

– Если использовать бинокль или объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, – цитирует Е1 инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.

Также вечером пятницы можно будет наблюдать звездопад, который будет виден около 21.30.

Напомним, что 6 ноября екатеринбуржцы могли наблюдать в небе как звезда Альдебаран "поиграла с Луной в прятки".

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