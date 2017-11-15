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Певице из Екатеринбурга Юлии Чичериной запретили выступать на Украине

Певице из Екатеринбурга Юлии Чичериной запретили выступать на Украине
16+
Фото: Facebook Юлии Чичериной
Она попала в черный список из-за того, что ездила в Крым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Российской певице из Екатеринбурга Юлии Чичериной запретили гастролировать по Украине. Она, по мнению Киева, создает "угрозу национальной безопасности" вместе с другими представителями эстрады, попавшими в черный список Украины, сообщает РИА "Новости".

В ближайшее будущее на Украину будут пускать некоторых российских артистов, но с более жестокими требованиями. За месяц до гастролей нужно сделать запрос в Службу безопасности и в течение 10 дней получить ответ. Только после этого организатор концерта может заключить договор с артистом.

Нарушение закона грозит штрафом в 50–100 минимальных размеров заработной платы, то есть от 160 до 320 тысяч гривен. Это примерно от 6 до 12 тысяч долларов США.

  • Министерство культуры Украины составляет черный список российских деятелей культуры с августа 2015 года.
  • Основная причина запрета въезда артистов – посещение Крыма.
  • Сейчас в списке более сотни человек, в том числе, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Олег Газманов и Александр Розенбаум.

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Олег Галимов, 16.11.2017, 17:27
Тэги: Новости
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