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С начала года в Екатеринбург прилетели 59 больных туристов

С начала года в Екатеринбург прилетели 59 больных туристов
16+
Фото: wikipedia.org
Также усилен контроль за туристами, вернувшимися из Турции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

С начала 2017 года в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" были проверены пассажиры 702 самолетов, которые прилетали из неблагополучных по инфекционным болезням стран. По данным областного Роспотребнадзора, дистанционную проверку прошли почти 300 тысяч человек. Без больных туристов не обошлось.

– Выявлено 59 человек с признаками инфекционных заболеваний. По всем инцидентам проведен комплекс мер, – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Особое внимание уделяется состоянию здоровья паломников, которые возвращаются из Саудовской Аравии и туристов из Турции, где продолжается вспышка вируса Коксаки.

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Олег Галимов, 16.11.2017, 13:56
Тэги: Медицина, Здоровье
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