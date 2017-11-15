Сергей Дружко снялся в новом клипе группы «Сансара»

Герой мемов будет показан с усами и густой шевелюрой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Екатеринбургская группа "Сансара" сняла клип на песню "Почему ты танцуешь так мало". Одним из героев клипа стал звезда мемов и ведущий программы "Необяснимо, но факт" Сергей Дружко.

Режиссером клипа стал Андрей Пауков. В клипе также снялся и лидер "Сансары" Александр Гагарин. По его словам, у него будет шесть ролей и он будет много танцевать.

Герой Дружко будет показан в прошлом времени, когда у него были усы и волосы на голове.

Клип на песню "Почему ты танцуешь так мало?" выйдет 21 ноября.

Добавим, что клип "Сансары" снимали полностью на телефон, как и клип группы "Обе две" от Валерии Гай Германики.

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