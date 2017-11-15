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Следователи опубликовали новый фоторобот мужчины, надругавшегося над 12-летней девочкой в Екатеринбурге

Следователи опубликовали новый фоторобот мужчины, надругавшегося над 12-летней девочкой в Екатеринбурге
16+
Фото: областной Следственный комитет
На ребенка напали вечером 7 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Областной Следственный комитет опубликовал уточненный фоторобот человека, который подозревается в надругательстве над 12-летней девочкой. Нападение произошло вечером 7 ноября в районе Уктус.

- В ходе следствия составлен уточненный фоторобот подозреваемого. Прежний субъективный фотокомбинированный портрет подозреваемого публиковался в СМИ ранее), - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Следствие просит граждан, обладающих информацией об этом человеке, обращаться по по телефонам в Екатеринбурге: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется.
  • Ранее следователи сообщили, что нашли сумку, в которой подозреваемые переносили девочку.
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Маша Шмурыгина, 16.11.2017, 08:50
Тэги: Дети, Происшествия, Фото
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