Тайскую массажистку отправили из Екатеринбурга на родину за ее счет

Женщина жила и работала в России, не имея документов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Судебные приставы отправили задержавшуюся в России гражданку Тайланда на родину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайка сначала попала в Сочи по туристической визе, но ей так понравилась Россия, что она стала подрабатывать сначала в гостинице, а затем переехала в Москву, где устроилась в массажный салон. А после переселилась в Екатеринбург. Нашли ее сотрудники полиции в Верх-Исетском районе.

Женщина была без документов, подтверждающих право на пребывание в России.

– Гражданка Тайланда не имела действующей визы, а также не покинула страну после окончания срока действия визы. Суд взыскал штраф с задержавшейся "туристки" в размере 2 тысяч рублей и постановил выдворить женщину за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФССП.