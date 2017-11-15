Тайскую массажистку отправили из Екатеринбурга на родину за ее счет

Женщина жила и работала в России, не имея документов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
Судебные приставы отправили задержавшуюся в России гражданку Тайланда на родину, сообщили в пресс-службе ведомства.
Тайка сначала попала в Сочи по туристической визе, но ей так понравилась Россия, что она стала подрабатывать сначала в гостинице, а затем переехала в Москву, где устроилась в массажный салон. А после переселилась в Екатеринбург. Нашли ее сотрудники полиции в Верх-Исетском районе.
Женщина была без документов, подтверждающих право на пребывание в России.
– Гражданка Тайланда не имела действующей визы, а также не покинула страну после окончания срока действия визы. Суд взыскал штраф с задержавшейся "туристки" в размере 2 тысяч рублей и постановил выдворить женщину за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФССП.
- Судебные приставы помогли оформить "туристке" документы для возвращения домой и проводили до пункта пропуска через границу в Кольцово.
- Билеты домой были приобретены за счет виновницы.