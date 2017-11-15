В Свердловской области за гибель двух девочек водитель получил 5,5 лет колонии

Мужчина был пьяным за рулем и скрылся с места аварии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
Суд Белоярского района назначил наказание водителю, который в мае 2017 года пьяным сбил двух девочек-подростков на обочине, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской обласьи. Они обе погибли на месте.
Судья назначила 54-летнему водителю 5,5 лет колонии-поселения. Также он должен возместить моральный вред семьям погибших детей в сумме 3,5 миллионов рублей.
Как рассказал е1 руководитель фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин, родители считают его слишком мягким и хотят обжаловать. Виновник аварии также недоволен итогом заседания: он наоборот считает, что ему дали слишком много.
- Авария произошла 27 мая в 22.30 около станции Бобровская. Мужчина сбил подростков, которые шли по полю около дорогу. Одну девочку он протащил на капоте. После этого Игорь Батуев вышел из машины, посмотрел, что случилось, и уехал.
- Поймать его помогли жители Березовского, которые увидели пьяного водителя за рулем Honda с помятым капотом и позвонили в ГИБДД. Мужчина был задержан и арестован на 12 суток. В его крови через 5 часов после ДТП было 0,6 мг/л в выдыхаемом воздухе при норме в 0,16.