В Екатеринбурге оборудуют еще 14 выделенных полос для общественного транспорта

Для этого выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Екатеринбурга через полтора года выделенные полосы сделаюь сразу на 14 участках улиц, пишет "Уралинформбюро". Об этом 15 ноября на заседании ассоциации "Города Урала" сообщил председатель городского комитета по транспорту Игорь Федотов.

По его словам, для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA. Также тут установят и видеокамеры для фиксации нарушений ПДД.

Внедрение "выделенки" на маршрутах общественного транспорта в столице Урала уже началось. На данный момент в Екатеринбурге имеется на 11 участков.