В Екатеринбурге оборудуют еще 14 выделенных полос для общественного транспорта

Для этого выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
В Екатеринбурга через полтора года выделенные полосы сделаюь сразу на 14 участках улиц, пишет "Уралинформбюро". Об этом 15 ноября на заседании ассоциации "Города Урала" сообщил председатель городского комитета по транспорту Игорь Федотов.
По его словам, для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA. Также тут установят и видеокамеры для фиксации нарушений ПДД.
Внедрение "выделенки" на маршрутах общественного транспорта в столице Урала уже началось. На данный момент в Екатеринбурге имеется на 11 участков.
- В июле 2019 года также планируется проведение транспортной реформы и сокращение количества маршрутов общественного транспорта со 127 до 68. По словам Федотова, в столице Урала через два года останется всего 45 автобусных, 11 троллейбусных и 12 трамвайных маршрутов.
- Сегодня, 16 ноября, прошел суд между ГИБДД и мэрией по поводу выделенных полос на Малышева.