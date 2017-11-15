Наверх
Из заброшенной екатеринбургской телебашни предложили сделать "одуванчик"
15:53, сегодня
В Екатеринбурге электробус выпустили в город по маршруту №1
15:40, сегодня
В Екатеринбурге снова эвакуируют торговые центры, вокзалы и школы
15:39, сегодня
В Екатеринбурге увековечат память о погибшем в Сирии уральце
15:28, сегодня
За 9 месяцев 2017 года рынок жилищного кредитования УрФО вырос на 25%
Группа ВТБ и Visa выпустят карты к чемпионату мира по футболу
15:25, сегодня
В Екатеринбурге оборудуют еще 14 выделенных полос для общественного транспорта
15:04, сегодня
Шестимесячный ребенок госпитализирован с переломом черепа после ДТП на Режевском тракте
14:59, сегодня
ВТБ за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза
Гарик Сукачев выступит с концертом в Екатеринбурге
14:00, сегодня
С начала года в Екатеринбург прилетели 59 больных туристов
13:56, сегодня
Юлия Михалкова вошла в сотку самых сексуальных девушек России
13:36, сегодня1
Новый сервис UtbPay – переводы и платежи на сайте Уралтрансбанка
Жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе парад планет
13:11, сегодня
Сергей Дружко снялся в новом клипе группы "Сансара"
12:42, сегодня1
ВТБ оказал благотворительную помощь больнице в Шадринске
12:30, сегодня
Макроэкономический обзор ВТБ за октябрь: хороший урожай зерновых привел к снижению цен на мясо
В центре Екатеринбурга оцепили девятиэтажку
12:15, сегодня1
В Екатеринбурге покажут спектакль по переписке Николая II
11:51, сегодня
В Свердловской области за гибель двух девочек водитель получил 5,5 лет колонии
11:35, сегодня
Ежедневный обзор ВТБ по валютному рынку: Пока евро-доллар стоит на 1.16
В Екатеринбурге всю ночь будут показывать рекламу
11:31, сегодня
Определились все страны-участницы ЧМ-2018
11:31, сегодня
ВТБ профинансировал расширение тепличного комплекса в Волгоградской области
10:45, сегодня1
Наибольшую динамику роста объема вкладов ВТБ зафиксировал в Курганской области, ХМАО и ЯНАО
ГИБДД во второй раз выиграла суд у мэрии Екатеринбурга по выделенным полосам
10:33, сегодня
Тайскую массажистку отправили из Екатеринбурга на родину за ее счет
10:33, сегодня
В Екатеринбурге поезд задавил мужчину, который шел в наушниках
10:03, сегодня
Ежедневный комментарий: Рубль падает несмотря на рост цен на нефть
В Екатеринбурге состоится концерт Михаила Жванецкого
09:32, сегодня
В Екатеринбурге в продуктовом магазине умер мужчина
09:11, сегодня
Следователи опубликовали новый фоторобот мужчины, надругавшегося над 12-летней девочкой в Екатеринбурге
08:50, сегодня
Количество обслуживаемых в компании "МультиКарта" банковских карт увеличилось до 25 млн штук
Группа ВТБ объявляет о выпуске облигаций с доходностью 8 % годовых
08:36, сегодня
В Екатеринбурге проспект Ленина хотят переименовать в Главный
08:21, сегодня11
Юля Михалкова проигрывает борьбу за звание самой сексуальной женщины страны
19:59, 15.11.2017
Обновляем зимний гардероб с выгодой! Разбираемся, как купить куртки и теплые ботинки со скидками и вернуть часть денег
Стало известно, когда из больниц выпишут всех школьников, пострадавших в ДТП под Ярославлем
19:54, 15.11.2017
В Свердловской области ожидается ухудшение погоды
19:38, 15.11.2017
Куйвашев и Познер презентовали заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже
19:30, 15.11.2017
Работникам Буланашского машиностроительного завода за три месяца не выплатили 25 миллионов
19:28, 15.11.2017
В столице Урала впервые пройдет зимняя велоконференция
19:14, 15.11.20171
В Каменске-Уральском Renault с тремя детьми влетел под пассажирский автобус
19:06, 15.11.2017
Мнение екатеринбуржцев не будут учитывать при строительстве Храма-на-драме
17:13, 15.11.20173
В Екатеринбурге водитель "Газели" сбил молодого человека, пытаясь проскочить на "красный"
17:04, 15.11.2017
Две молодые женщины разбились насмерть в ДТП под Нижним Тагилом
17:00, 15.11.2017
В Екатеринбурге начали тестировать электробус
16:15, 15.11.20173
Мечтали стать порнозвездами: в Екатеринбурге задержали молодую пару, которая снимала домашнее видео
14:25, 15.11.2017
Региональный Фонд капитального ремонта принял активное участие в добровольческой акции "10 000 добрых дел в один день"
14:10, 15.11.2017
Новый клуб в Ельцин Центре откроет британская звезда Youtube
13:55, 15.11.2017
В УрФУ заявили, что не будут выселять студентов на время ЧМ-2018
13:23, 15.11.20171
Ярославского водителя, спасшего детей из Екатеринбурга, собираются удостоить звания "Герой России"
13:14, 15.11.2017
Свердловский омбудсмен предложил запретить разводить собак в многоквартирных домах
13:02, 15.11.2017
В Екатеринбурге назначены публичные слушания по Храму-на-драме
12:25, 15.11.20174
Бывший игрок "Урала" забил сборной Испании два мяча
12:20, 15.11.2017
В Екатеринбурге спустя три дня нашли 11-летнего Павла Путилова
11:59, 15.11.20171
Названы самые опасные места на дорогах Екатеринбурга
11:45, 15.11.2017
В Екатеринбурге ради реконструкции Московской снесут три дома
11:27, 15.11.2017
На месте заброшенной больницы в Зеленой роще хотят построить жилые дома
11:10, 15.11.2017
В России изменится внешний вид пачек сигарет
10:20, 15.11.2017

В Екатеринбурге оборудуют еще 14 выделенных полос для общественного транспорта

В Екатеринбурге оборудуют еще 14 выделенных полос для общественного транспорта
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Для этого выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Екатеринбурга через полтора года выделенные полосы сделаюь сразу на 14 участках улиц, пишет "Уралинформбюро". Об этом 15 ноября на заседании ассоциации "Города Урала" сообщил председатель городского комитета по транспорту Игорь Федотов.
 
По его словам, для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым пройдут маршруты клиентских групп FIFA. Также тут установят и видеокамеры для фиксации нарушений ПДД. 
 
Внедрение "выделенки" на маршрутах общественного транспорта в столице Урала уже началось. На данный момент в Екатеринбурге имеется на 11 участков.
  • В июле 2019 года также планируется проведение транспортной реформы и сокращение количества маршрутов общественного транспорта со 127 до 68. По словам Федотова, в столице Урала через два года останется всего 45 автобусных, 11 троллейбусных и 12 трамвайных маршрутов.
  • Сегодня, 16 ноября, прошел суд между ГИБДД и мэрией по поводу выделенных полос на Малышева.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 16.11.2017, 15:04
Тэги: Общественный транспорт, Дороги, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Погода Интернет Жизнь в городе Горячее Транспортная реформа Катастрофа Красота Убийство Ирины Вахрушевой Туризм Недвижимость Свердловской области СМИ Истории 9 мая Новости России Убийство в Рахмангулово Война ритуальных агентств Производство Спорт МЧС Дом-2 Кризис и санкции Скандалы Снос монастыря на Качканаре Медицина Скорая помощь Происшествия Бизнес Крушение самолета под Ростовом Хоккей Взрыв Слухи Строительство Расстрел на Депутатской Ошибки врачей Бэби-боксы Самолет Минобороны упал в Якутии Репортаж Секс Студенты Здоровье Приговор Лошагину Отдых Новости Баскетбол Семья Мультимедиа Отношения Шоу-бизнес ЖКХ Экономика Мужчины Мотоциклы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Волейбол Мировые новости ГИБДД Тест Пусть говорят Позитив Финансы Растения Самолет Путин Дорожные воины Статистика Грипп в Екатеринбурге Животные Школа Екатеринбуржцы в разных странах Храм святой Екатерины Сибирская язва Деньги Парковки Развлечения Политика Коллекторы Мода В Екатеринбурге -40 градусов Эксклюзив История Екатеринбурга Образование Рецензия Опрос Новости дня ДТП Расписание В Египте разбился самолет с российскими туристами Выставки Ельцин-центр Суд Дело Пьянкова Фото 9 мая История успеха Музыка Гололед Голодовка в колонии Высокие технологии Грипп ВУЗ Корь Мистика Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ИГИЛ Криминал Новый год Транспорт Расстрел Видео Дети Доска позора Футбол Взятки Психология Афиша Горящие авто Религия Дороги Женщины Недвижимость Обрушение крыши на Калинина Авто Хэллоуин-2015 ЗАГС Скандал с Новиковым Военный репортаж Экономия Искусство Ту 154 Смерть Культура Розыск Кто заработал Приостановка полетов в Египет Лайфхак Личное Рейтинг ЧМ-2018 Биатлон Необычное Пожар Ловец покемонов Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Знаменитости Отключение света Уралмаш, Эльмаш Общественный транспорт Еда ЖКХ Свердловской области Интервью Конкурсы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru