В Екатеринбурге электробус выпустили в город по маршруту №1

Он ходит от ж/д вокзала до Химмаша до 25 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В ЕМУП "ТТУ" в рамках тестирования запустили на улицы Екатеринбургу электробус "Мегаполис". Машина производства ОАО "Тролза" из города Энгельса прибыла для испытаний еще 14 ноября, а уже сегодня, 16 числа, вышла в первый рейс с пассажирами. Как рассказали НАШЕЙ в администрации города, электробус ходит по маршруту №1 от ж/д вокзала до Химмаша.

Как отметили в ТТУ, "Мегаполис"-5265, в отличие от предыдущих моделей этой линейки, имеет увеличенный автономный ход. Производители отметили, что при условии полной зарядки он способен пройти без дополнительных подключений к сети 20 километров.

Как рассказал водитель Октябрьского троллейбусного депо Антон Тарских, машина в управлении показалась легкой и ему понравилась.

– Управлять ею легко, достаточно небольшого инструктажа. Идет мягко, разгоняется плавно. Обзорность в лобовое стекло очень хорошая. Зеркала сами автоматически настраиваются. В кабине водителя есть кондиционер. Многие процессы управления автоматизированы: нет привычной ручки реверса, все на кнопочках. Например, есть встроенный прибор токоутечки, автоинформатор, который при любом закрывании дверей, даже если она всего одна, объявляет: "Осторожно, двери закрываются", – рассказал водитель.

По словам представителя завода-изготовителя Сергея Буланова, программа испытаний электробуса в Екатеринбурге достаточно серьезная, в том числе будут протестированы возможности автономного хода.

– "Мегаполис" может заряжаться от контактной сети в процессе движения, а также от трехфазной сети переменного тока. Например, ночью при стоянке в депо аккумулятор может зарядить, если включить его в обычную промышленную сеть 380 В, – уточнил он.

Модель электробуса выполнена по техзаданию из Санкт-Петербурга. Здесь 32 места для сидения, а общая вместимость 80 пассажиров. Система кондиционирования имеется как в кабине, так и в салоне.

У него установлена управляемая подвеска при открывании дверей, то есть машина наклоняется в сторону пассажирских дверей, облегчая вход и выход пассажиров. Система управления позволяет систематизировать многие процессы, облегчая работу водителя.

Тестирование в Екатеринбурге будет проходить до 25 ноября. Потом стоит вопрос о закупках в город нового вида транспорта.

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