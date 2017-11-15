В Екатеринбурге электробус выпустили в город по маршруту №1

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
– Управлять ею легко, достаточно небольшого инструктажа. Идет мягко, разгоняется плавно. Обзорность в лобовое стекло очень хорошая. Зеркала сами автоматически настраиваются. В кабине водителя есть кондиционер. Многие процессы управления автоматизированы: нет привычной ручки реверса, все на кнопочках. Например, есть встроенный прибор токоутечки, автоинформатор, который при любом закрывании дверей, даже если она всего одна, объявляет: "Осторожно, двери закрываются", – рассказал водитель.
– "Мегаполис" может заряжаться от контактной сети в процессе движения, а также от трехфазной сети переменного тока. Например, ночью при стоянке в депо аккумулятор может зарядить, если включить его в обычную промышленную сеть 380 В, – уточнил он.
- Модель электробуса выполнена по техзаданию из Санкт-Петербурга. Здесь 32 места для сидения, а общая вместимость 80 пассажиров. Система кондиционирования имеется как в кабине, так и в салоне.
- У него установлена управляемая подвеска при открывании дверей, то есть машина наклоняется в сторону пассажирских дверей, облегчая вход и выход пассажиров. Система управления позволяет систематизировать многие процессы, облегчая работу водителя.
- Тестирование в Екатеринбурге будет проходить до 25 ноября. Потом стоит вопрос о закупках в город нового вида транспорта.
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