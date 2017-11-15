В Екатеринбурге по ночам будут закрывать движение на Макаровском мосту

Ограничения движения начнутся 16 ноября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
В столице Урала в ночное время дорожники закроют движение по Макаровскому мосту.
Как сообщили в мэрии, ограничения будут действовать с 16 ноября и продлятся до 30 апреля текущего года. Они будут связаны с уборкой снега.
– Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление будет закрывать движение для транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Гражданской до улицы Бориса Ельцина, с 00:00 до 05:00 с 16 ноября 2017 года по 30 апреля 2018 года для выполнения работ по уборке и вывозу снега, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
- Движение машин будет организовано по улицам Гражданской, Николая Никонова, Бориса Ельцина, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.
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