В Екатеринбурге покажут спектакль по переписке Николая II

Недавно в городе уже появились билборды с цитатами из писем последнего царя России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Студенты екатеринбургского театрального института при содействии городской епархии поставят спектакль, посвященный Николаю II. Недавно в городе уже появились билборды с цитатами из писем последнего царя России.

Сам спектакль будет посвящен переписке Николая II с будущей императрицей Александрой Федоровной.

– Автор и режиссер спектакля — педагог театрального института и актриса Театра юного зрителя Ольга Медведева. Будут задействованы студенты старших курсов института. В качестве площадки, на которой будет представлена антреприза, рассматривается духовно-просветительский центр "Царский", – рассказали в пресс-службе епархии.

Добавим, что этой осенью в России вышел в прокат скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда".

Картина повествует о жизни Николая II до брака и о его романе с балериной Матильдой Кшесинской.

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