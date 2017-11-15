В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от рук мужчин, которые летом в офисе взяли двоих в заложники

Подозреваемые взяли в заложники двух бизнесменов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Екатеринбурге полиция поймала двух мужчин, которые подозреваются в том, что летом 2017 года напали на офис на Сибирском тракте, взяли в заложники двух бизнесменов и требовали с них деньги, сообщает пресс-группа МВД по Екатеринбургу.

– Двое мужчин в капюшонах ворвались в офис на Сибирском тракте. У них был предмет, похожий на пистолет. Там они связали скотчем потерпевших и требовали отдать все сбережения. Мужчина смог оказать сопротивление, и нападавшие сбежали. Позже они уехали на автомобиле BMW. В итоге сотрудники полиции задержали подозреваемых. Сопротивление оказать они не успели, – описали обстоятельства в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Выяснилось, что оба мужчины (1986 и 1993 годов рождения) уже были судимы – один освободился в 2014 году (отбывал срок за ДТП со смертельным исходом), а другой в апреле 2017 года (получил срок за угрозу убийством, кражу и совершение насильственных действий сексуального характера).

Из-за происшествия на мужчин завели уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере). Им грозит от 7 до 12 лет.

В полиции просят тех, кто также пострадал от рук этих людей, сообщить в полицию по телефонам +7 (343) 294-13-53, +7 922 153 98 01.

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