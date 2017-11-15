В Екатеринбурге проспект Ленина хотят переименовать в Главный

Еще ряд крупных улиц могут сменить название.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Екатеринбурге проспект Ленина может стать Главным проспектом. Такое предложение прозвучало на круглом столе по топонимике Екатеринбурга в рамках форума стратегического развития, сообщает ЕТВ.

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский рассказал, что названия улиц в Екатеринбурге можно поделить на три эпохи: дореволюционная, советская и современная, но ни одна из них не отражает идентичность территории. Архитектор Владимир Блинов предложил изменить названия улиц с неудобным произношением, например, название улицы Смазчиков.

Кроме этого, по его мнению, нужно вернуть исторические названия, например, переименовать проспект Ленина в Главный проспект. Улицы Свердлова, Розы Люксембург и Карла Либкнехта Блинов предложил объединить в Вознесенский проспект.

В дискуссии также участвовал представитель РПЦ, который заявил, что улицы в Екатеринбурге зачастую носят имена "террористов" - Толмачева, Сакко и Ванцетти. Упоминалась на круглом столе итальянская компания, которая отказалась заходить в Екатеринбург, так как ей предложили помещение на Сакко и Ванцетти. В итоге город потерял инвестора.