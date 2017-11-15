В Екатеринбурге снова эвакуируют торговые центры и школы

В Москве эвакуировали Госдуму.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
Сегодня в Екатеринбурге массовой эвакуации подверглись сразу четыре торговых центра. Речь идет о "Карнавале", "Меге", "Глобусе" и "Мегаполисе" у Южного автовокзала.
фото:группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
Также сообщается об эвакуации четырех школ: № 175, № 19 в Академическом, школа № 154 и школа № 23.
фото: группа "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"
Только что появилась информация, что эвакуация происходит в здании правительства Свердловской области на улице Бориса Ельцина. Также стало известно об эвакуации Госдумы РФ в Москве.
- Напомним, что сегодня утром на Шейнкмана, 19 нашли предмет похожий на взрывчатку.
- В Екатеринбурге уже несколько раз эвакуировали крупные торговые центры.
- Также минувшей осенью в городе за один день "заминировали" сразу десять школ.
- Глава ФСБ заявлял, что за этим стоят четверо россиян, которые скрываются за границей.
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