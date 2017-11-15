В Екатеринбурге увековечат память о погибшем в Сирии уральце

Мемориальная доска появится у входа в школу № 105.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В Екатеринбурге увековечат память о погибшем в Сирии Алексей Бучельникове. Мемориальная доска размером 50×30 сантиметров появится у входа в школу №105. Ее решили установить по инициативе военного комиссариата.

В митинге памяти погибшего военного примут участие глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин, военком Свердловской области генерал-майор Игорь Лямин, военный комиссар Чкаловского района полковник Павел Годованчук, родственники, друзья, одноклассники, учителя и ученики школы № 105, где учился с 1985 по 1995 год Алексей Бучельников.

Подполковник Бучельников служил в Сирии в составе группы военных советников. Отвечал за подготовку сирийской армии.

28 апреля 2017 во время занятия по боевой подготовке он попал под обстрел снайперов и погиб.

Алексей Бучельников посмертно награжден орденом Мужества.

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