В Екатеринбурге в продуктовом магазине умер мужчина

На труп наткнулись посетители. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017 В Екатеринбурге в магазине "Кировский" скончался мужчина, сообщили в соцсетях очевидцы. На тело мужчины наткнулись другие посетители магазина. Труп лежал прямо под кассами. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина - 63-летний местный житель. По предварительной информации, он скоропостижно скончался из-за ухудшения здоровья. Признаков криминальной смерти силовики не обнаружили, сообщает Znak.com. Назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти. Проводится доследственная проверка. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 16.11.2017, 09:11

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 16.11.2017, 09:11Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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