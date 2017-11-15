В Екатеринбурге в продуктовом магазине умер мужчина

На труп наткнулись посетители.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
В Екатеринбурге в магазине "Кировский" скончался мужчина, сообщили в соцсетях очевидцы.
На тело мужчины наткнулись другие посетители магазина. Труп лежал прямо под кассами. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина - 63-летний местный житель. По предварительной информации, он скоропостижно скончался из-за ухудшения здоровья. Признаков криминальной смерти силовики не обнаружили, сообщает Znak.com.
Назначена экспертиза, которая установит точную причину смерти. Проводится доследственная проверка.