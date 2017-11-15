В Свердловской области цирк обещает 50 тысяч за сбежавшую артистку

Обезьянка Анфиса сбежала во время прогулки с дрессировщиком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Гастролирующий в Первоуральске цирк-шапито из Пензы потерял маленькую обезьянку породы хохлатый мангобей по кличке Анфиса.

Нашедшему экзотического зверька обещают вознаграждение в виде 50 тысяч рублей, при том, что стоимость животного оценивается почти в полмиллиона.

Сотрудники цирка надеются, что нашедший обезьянку окажется честным и порядочным человеком и вернет ее.

Администратор цирка рассказал, что Анфиса пропала во время прогулки с дрессировщиком, когда подростки начали бросать поблизости петарды. Обезьяна испугалась и убежала.

В труппе переживают, что Анфиса может погибнуть на морозе.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!