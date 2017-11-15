В Свердловской области цирк обещает 50 тысяч за сбежавшую артистку

Обезьянка Анфиса сбежала во время прогулки с дрессировщиком.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
Гастролирующий в Первоуральске цирк-шапито из Пензы потерял маленькую обезьянку породы хохлатый мангобей по кличке Анфиса.
Нашедшему экзотического зверька обещают вознаграждение в виде 50 тысяч рублей, при том, что стоимость животного оценивается почти в полмиллиона.
Сотрудники цирка надеются, что нашедший обезьянку окажется честным и порядочным человеком и вернет ее.
Администратор цирка рассказал, что Анфиса пропала во время прогулки с дрессировщиком, когда подростки начали бросать поблизости петарды. Обезьяна испугалась и убежала.
- В труппе переживают, что Анфиса может погибнуть на морозе.
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