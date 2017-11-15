Всего 216 «лжеминирований»: Свердловское МВД подвело итоги массовых эвакуаций

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
– Проверкам подверглись торговые центры, вокзалы, развлекательные заведения, гостиницы, школы и другие здания. В реальности, как показали проверки, людям ничто не угрожало, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
– В органы внутренних дел поступило 216 сигналов о минированиях, которые после проведенных полицией проверок оказались не соответствующими действительности. Из них 210 – по телефону, еще шесть – через сеть Интернет. Большая часть – 152 сообщения последовали в сентябре текущего года. Дабы не подвергать возможной опасности, пришлось потревожить и попросить выйти на улицу из зданий более 70 тысяч человек, – привел полковник Горелых слова Бородина.
- Сейчас авторов "информационных уток" разыскивают сотрудники уголовного розыска и ФСБ.
- Также из-за угрозы взрыва 16 ноября в Екатеринбурге эвакуировали многоэтажку.