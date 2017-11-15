Всего 216 «лжеминирований»: Свердловское МВД подвело итоги массовых эвакуаций

За осень было эвакуировано больше 70 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

В четверг, 16 ноября, силовые службы Екатеринбурга работали в оперативном режиме. Поводом к этому стали массовые сообщения об угрозах взрывов.

Как рассказали в региональном управлении МВД, в этот день в полицию поступило 21 сообщение о якобы заложенных бомбах. "Заминированными" оказались торговые центры, вокзалы, школы и гостиницы.

К половине седьмого вечера силовики проверили 18 объектов. На трех работа продолжается.

– Проверкам подверглись торговые центры, вокзалы, развлекательные заведения, гостиницы, школы и другие здания. В реальности, как показали проверки, людям ничто не угрожало, – рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также Горелых сообщил, что 16 ноября в заксобрании Свердловской области состоялось заседание, на котором выступил начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин. Он назвал статистику по массовым лжеминированиям, начавшимся по всей стране в сентябре этого года

– В органы внутренних дел поступило 216 сигналов о минированиях, которые после проведенных полицией проверок оказались не соответствующими действительности. Из них 210 – по телефону, еще шесть – через сеть Интернет. Большая часть – 152 сообщения последовали в сентябре текущего года. Дабы не подвергать возможной опасности, пришлось потревожить и попросить выйти на улицу из зданий более 70 тысяч человек, – привел полковник Горелых слова Бородина.