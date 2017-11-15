Юлия Михалкова не стала самой сексуальной россиянкой

По итогам голосования звезда "Уральских пельменей" заняла лишь 54-е место.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова проиграла борьбу за звание самой сексуальной женщины года по версии журнала MAXIM. В данный момент актриса и телеведущая занимает в рейтинге издания 54-е место.

Победительницей стала актриса Наталья Рудова, второе место осталось за певицей Верой Брежневой. Тройку лидеров замкнула модель Ирина Шейк. Окончатиельные итоги голосования станут известны после голосования экспертов, которые определят для себя десятку лучших девушек

Окончательный рейтинг сотни обнаженных девушек будет опубликован в январском номере журнала, который выйдет 15 декабря.

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