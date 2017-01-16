«Нас обманули»: депутат Госдумы раскритиковал транспортную реформу Екатеринбурга

Парламентарий назвал предложенные нововведения полумерами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских назвал профанацией новую маршрутную схему для общественного транспорта в Екатеринбурге. Транспортную реформу уральской столицы парламентарий разобрал 17 января 2017 года в социальной сети.

«Нас обманывают»

Необходимость в изменениях депутат приветствует, вспоминая о старых проблемах Екатеринбурга с дублированными маршрутами, устаревшим парком перевозчиков и убытках муниципальных предприятий. По мнению Альшевских, МОАП и ЕТТУ не умеют работать в условиях конкуренции.

Однако вместо комплексного решения проблем, полагает Альшевских, авторы проекта предложили полумеры.

— Простите, но нас обманывают. То, что перетасовали маршруты, многие сократив, то, что опять (скорее всего) вырастет стоимость проезда, даже если введут «повременку», тянет максимум на припарки. Нас ждет профанация, а не реформа. <…> Ведь никто (так думаю) не против перемен, когда они гарантированно полезны. Однако если не развивать городскую среду, а общественный транспорт назову одной из ее составляющих, на выходе пассажиры получат полумеры, — пишет депутат.

Парламентарий напомнил, что городские власти так и не исполнили обещание по обособлению трамвайных путей. Безопасность остановочных комплексов, пишет депутат, также оставляет желать лучшего.

Поколения «ломают через колено»

Отдельно критике была подвергнута система пересадок, которая является одним из смыслов транспортной реформы. Авторов проекта, ссылающихся на европейский опыт, Альшевских уличил в сокрытии некоторых фактов. Например, в той же Варшаве трамвайные линии пересекают весь город, не говоря про обширность автобусных маршрутов.

— Представьте теперь, как у нас придется тяжко пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья после всех пересадок (еще надо выучить, куда ехать). Или задумайтесь, если введут повременные билеты, у скольких пассажиров прихватит сердце, когда трамваи, автобусы, троллейбусы «застрянут» в пробке. Ведь пассажиры заплатили за время… Объективно, что перенервничают, — пишет депутат.

Еще одной проблемой реформы, указывает автор поста, является полное отсутствие связи чиновников и урбанистов с горожанами. В частности, похвалу в адрес реформы Альшевских видел в основном в соцсетях от соратников фонда «Город.PRO».

— Образно замечу, что у свердловчан (екатеринбуржцев) на генетическом уровне заложено, что, например, «первый» трамвай ходит со Вторчермета на Волгоградскую, а «четверка» – с «Южной» на Шарташ. (Поизучайте схему того же 1977 года.) Соответственно, почему привычки целых поколений «ломают через колено, — пишет парламентарий.