Грипп косит свердловчан: из-за эпидемии закрывают школы и детсады

Эпидпорог превышен в Свердловской области на 54 процента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Свердловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, из-за эпидемии закрываются школы и детсады, сообщили в областном Роспотребнадзоре 17 января.

Частично приостановили работу семь детсадов, в которых закрыли девяти групп, в двух школах на незапланированные каникулы отпустили учеников трех классов. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди свердловчан старше 15 лет превысила эпидпорог на 54 процентв: за неделю с 9 по 15 января в области заболели более 36 тысяч человек.

В Екатеринбурге за вторую неделю января зарегистрировали более 14 тысяч случаев гриппа и ОРВИ, заболеваемость при этом превысила среднеобластной показатель на 20 процентов. Эпидпорог среди детей от трех до шести лет, среди подростков старше 15 лет и среди взрослых людей.

Кроме гриппа, в регионе зарегистрировали 1 221 случай пневмонии, этот показатель превышает средний многолетний уровень на 37 процентов.

Ранее врачи предупредили свердловчан об эпидемии гонконгского гриппа, которая ожидается в конце января - начале февраля.

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