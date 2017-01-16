Из-за плохих дорожных условий за сутки в Екатеринбурге сбили трех пешеходов

Дороги у нас убирают, но плохо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

По информации пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на сегодня, 17 января, в Екатеринбурге только за одни прошедшие сутки на дорогах пострадали три человека.

Дороги чистили, но не дочистили

По данным ведомства, ДТП зарегистрированы на участках дорог, где работы по снегоуборке выполнялись, но были выполнены некачественно.

- По выявленным недостаткам к административной ответственности были привлечены 12 должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, на устранение выявленных недостатков выдано 18 предписаний, - говорится в сообщении ведомства.

ДТП происходят из-за плохих условий на дороге

«Сопутствующим фактором» для возникновения ДТП называют полицейские некачественную уборку дорог.

- Только за 16 января в трех дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали люди, были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, - комментируют специалисты.

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