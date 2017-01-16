Масло и рыба в свердловских магазинах подорожали на 19 процентов

Свердловскстат рассказал, как выросла цена на продукты питания в регионе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Свердловскстат пересчитал инфляцию за 2016 год и показал, как изменились цены в Свердловской области за минувший год.

Инфляция за 2016 год достигла 5,8 процента, однако некоторые продукты питания выросли в цене значительно больше. В целом подорожали практически все продукты. Так, молоко подорожало на 10 процентов, макароны стали дороже на 6,6 процента, сыры - на 6,2 процента, хлеб - на 5,2 процента. Цены на крупы выросли в целом почти на 11 процентов, греча подорожала больше всех - на 22,1 процента. Чеснок стал дороже на 36,3 процента, орехи - на 9,5 процента, картошка - на 6,1 процента.

Что касается мяса, что свинина и говядина выросли в цене на 6,2 и 1 процент сответственно, куриное мясо - на 3,9 процента. Наибольший рост стоимости показала рыба - на 15,7 процента подорожала соленая и копченая рыба, на 19,4 процента - лососевые породы, на 13,1 процента - рыбные консервы.

Сливочное масло стало одним из лидеров по росту стоимости - этот продукт подорожал на 19 процентов. Соки выросли в цене на 15,9 процента, на столько же подорожал шоколад. Также стали дороже чай, кофе, майонез, печенье, подсолнечное масло.

Помимо продуктов подорожал на 20,7 процента табак, на 13,5 процента стали дороже канцтовары, на 9,7 процента - бельевой трикотаж, на 7,2 процента - электротовары и бытовые приборы.

Снижение стоимости показал лишь сахар-песок - на два процента.

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