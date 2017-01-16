Масло и рыба в свердловских магазинах подорожали на 19 процентов

Свердловскстат рассказал, как выросла цена на продукты питания в регионе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
Свердловскстат пересчитал инфляцию за 2016 год и показал, как изменились цены в Свердловской области за минувший год.
Инфляция за 2016 год достигла 5,8 процента, однако некоторые продукты питания выросли в цене значительно больше. В целом подорожали практически все продукты. Так, молоко подорожало на 10 процентов, макароны стали дороже на 6,6 процента, сыры - на 6,2 процента, хлеб - на 5,2 процента. Цены на крупы выросли в целом почти на 11 процентов, греча подорожала больше всех - на 22,1 процента. Чеснок стал дороже на 36,3 процента, орехи - на 9,5 процента, картошка - на 6,1 процента.
Что касается мяса, что свинина и говядина выросли в цене на 6,2 и 1 процент сответственно, куриное мясо - на 3,9 процента. Наибольший рост стоимости показала рыба - на 15,7 процента подорожала соленая и копченая рыба, на 19,4 процента - лососевые породы, на 13,1 процента - рыбные консервы.
Сливочное масло стало одним из лидеров по росту стоимости - этот продукт подорожал на 19 процентов. Соки выросли в цене на 15,9 процента, на столько же подорожал шоколад. Также стали дороже чай, кофе, майонез, печенье, подсолнечное масло.
- Помимо продуктов подорожал на 20,7 процента табак, на 13,5 процента стали дороже канцтовары, на 9,7 процента - бельевой трикотаж, на 7,2 процента - электротовары и бытовые приборы.
- Снижение стоимости показал лишь сахар-песок - на два процента.
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