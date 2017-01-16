Минтруд рассказал, сколько будут платить за тунеядство неработающие россияне

Налог коснется в том числе трудящихся неофициально.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Минтруд РФ объявил размер налога на тунеядство , который составит 25 тысяч рублей в год, сообщает «Российская газета» сегодня, 17 января.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, работоспособные россияне, официально не трудоустроенные, должны платить по 25 тысяч рублей. Такой размер налога, по мнению министра, будет справедливым для плательщиков, так как они пользуются социальными благами за счет работающих россиян.

Тунеядцы будут самостоятельно вносить эту сумму в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медстрахования. Если гражданин работает неофициально, платить за него будет работодатель.

С помощью этой меры Минтруд намерен легализовать сотрудников, которые работают неофициально. На данный момент обсуждение законопроекта обсуждается в правительстве РФ.

Еще осенью 2016 года Топилин утверждал, что размер налога на тунеядство будет составлять 20 тысяч рублей.

​Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!