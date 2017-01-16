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Вовлекали людей в церковь против воли: на екатеринбургский храм пожаловались в прокуратуру

Вовлекали людей в церковь против воли: на екатеринбургский храм пожаловались в прокуратуру
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Фото: храмы-екатеринбурга.рф
Причиной для жалобы стала трансляция церковной службы через динамики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проверила храм святителя Иннокентия Московского из-за жалобы на трансляцию церковной службы через динамики. Об этом 17 января 2017 года на своей странице в социальной сети написал автор заявления Юрий Глазков.

Прохожий становится невольным участником службы

Поводом для подачи заявления стала уличная трансляция церковной службы и религиозных песнопений на проспекте Ленина через динамики.

— В результате граждане, проходящие по проспекту Ленина на участке, прилегающему к храму, становятся как бы невольными участниками, этих церковных служб, вне зависимости от того, желают ли они в них участвовать или нет: их согласия никто не спрашивает, — пишет Глазков в своем заявлении.

Автор указывает, что по проспекту Ленина проходят не только православные, но и горожане, которые исповедуют другую религию, а также атеисты и агностики. Таким образом, полагает Глазков, могут быть ущемлены их религиозные чувства.

Кроме того, Юрий Глазков указывает на то, что рядом с храмом находятся учебные заведения: гимназия № 2, школы № 69, музыкальный и хоровой лицеи.

Прокуроры песнопений не услышали

По заявлению к храму выехали представители прокуратуры Верх-Исетского района города. Однако сотрудники надзорного ведомства не нашли нарушений конституционных прав, да и песнопений тоже не услышали.

— Установить превышение уровня шума аудиотрансляций в ходе проверки не представилось возможным, поскольку в момент выездной проверки, аудиотрансляции не производились, — говорится в ответном письме прокуратуры.

  • Храм святителя Иннокентия Московского и ранее оказывался в скандальных историях. В 2016 году у самих верующих возникли вопросы к настоятелю храма Владимиру Зайцеву из-за флага Новороссии, который развевался над церковью.
  • В марте 2015 году настоятель храм благословил уральцев, которые отправились добровольцами на Донбасс. После этого руководство Екатеринбургской епархии на время запретило Зайцеву служить. Священника до Пасхи сослали в монастырь на Ганину Яму.
  • Юрий Глазков — бывший обозреватель «Уральского рабочего», уволенный после выступления против храма-на-воде.
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Сергей Беляев, 17.01.2017, 14:31
Тэги: Религия, Скандалы, Эксклюзив
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