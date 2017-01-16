В Екатеринбурге пропавшего три дня назад мальчика нашли в «Ашане»

Почему он не выходил на связь — пока неясно. Охрана передала ребенка родителям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

13-летнего Михаила Рыпалева, пропавшего в пятницу, 13 января, нашли 16 января, в понедельник, в «Ашане». Мальчика по фотографии узнал начальник охраны торгового центра и задержал.

Подростка, который пропал на Уктусе по дороге в школу, нашли спустя трое суток в «Ашане», об этом рассказала тетя мальчика. Ребенка задержали охранники и передали с рук на руки родителям.

Где Миша все это время был и почему не выходил на связь — пока неясно. Главное, что с ребенком все в порядке.

Миша Рыпалев потерялся еще в пятницу, ребенок в 9 утра пошел на учебу и пропал. На уроках в школе не был, домой не возвращался. Три дня родители обходили друзей и знакомых, но поиски результатов не дали. Подростка также искали полиция и отряд «Лиза Алерт».