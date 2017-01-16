Работу Ледового городка в Екатеринбурге могут продлить

Начать демонтаж Ледового городка должны 23 января, однако специальная комиссия рассматривает возможность продления его работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Ледовый городок в центре Екатеринбурга могут демонтировать существенно позже обычного срока – в конце февраля, об этом 16 января сообщил в эфире телеканала «41 Домашний» заместитель главы городской Администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

По словам Боликова, демонтировать Ледовый городок планировалось 23 января, однако специальная комиссия обсуждает возможность продлить его работу до конца февраля. Параллельно с эфиром программы шло зрительское голосование, которое показало, что 70 процентов проголосовавших выступили за продление работы Ледового городка. Наименьшее количество голосов горожане отдали варианту, который предполагает закрытие городка 22 января.

Окончательное решение по этому вопросу примет на следующей неделе специальная комиссия, при этом ее члены будут исходить из условий погоды, ее прогноза на ближайшее время и состояния ледовых скульптур.

Боликов при этом отметил, что Ледовый городок по-прежнему соответствует требованиям и прекрасно выглядит.

Фоторепортаж НАШЕЙ с открытия Ледового городка смотрите здесь.

​Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!