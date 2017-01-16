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Свердловский завод сбрасывал промышленные отходы в реку Исеть

Свердловский завод сбрасывал промышленные отходы в реку Исеть
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Прокуратура проверила литейный завод в Каменске-Уральском.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Каменске-Уральском литейный завод сбрасывал промышленные отходы в реку Исеть, сообщили в областном управлении прокуратуры 17 января.
 
Во время прокурорской проверки выяснилось, что завод сбрасывал загрязняющие вещества со сточными водами в реку, при этом нормативы допустимого сброса были превышены. Разрешение на сброс сточных вод в реку завод получил от Министерства природных ресурсов Свердловской области, однако при этом количество загрязняющих веществ в промышленных отходах значительно превышало установленные нормы.
 
Гендиректор предприятия получил от прокуратуры представление с требованием устранить нарушения. Кроме этого, два должностных лица завода были привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, начальник отдела по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности завода Станислав Венгров получил штраф в размере трех тысяч рублей.
  • Осенью 2016 года прокуратура выяснила, что фабрика по производству туалетной бумаги сбрасывает отходы в реку Пышму. Сточные воды содержали вредные для окружающей среды фосфат-ионы, железо и другие вещества. 
  • Тогда же был оштрафован  на 80 тысяч рублей Уральский завод автотекстильных изделий, который загрязнял реку Черемшанку.
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Маша Шмурыгина, 17.01.2017, 14:25
Тэги: Производство
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