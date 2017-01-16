В свердловской больнице пожилого пациента ранили ножом в лицо

Врачи больницы препятствуют журналистам в расследовании инцидента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Центральной районной больнице Красноуфимска 75-летнего мужчину ранили ножом в лицо, сообщает «Красноуфимск онлайн» 16 января. Об инциденте порталу сообщила внучка пострадавшего Екатерина.

В красноуфимской больнице один пациент ранил ножом другого

Девушка рассказала, что в ночь на 15 января неизвестный нанес несколько ножевых ранений ее дедушке, 75-летнему пациенту больницы. В тот вечер пожилого мужчину привязали к кровати, он стал кричать, и в этот момент на него накинулся человек с ножом.

По словам Екатерины, напавший на ее дедушку - бывший прокурор, ветеран войны, которого после нападения отвезли в больницу и на экспертизу. Мужчина признан вменяемым. Медперсонал, как утверждает Екатерина, после произошедшего не известил родственников дедушки, который в настоящее время лежит в больнице «перебинтованный, синий и не может шевелиться».

Раненый пациент находится в тяжелом состоянии

Корреспондент портала приехал в больницу , чтобы разобраться в ситуации, но сделать это не дали врачи. По словам журналистки Ксении Жигаловой, она зашла в палату вместе с его родственниками дедушки, который только начал отходить от психотропных веществ. На руке пожилого пациента была огромная гематома, лицо - в зеленке, в области носа видны раны. Мужчина тяжело дышал и постоянно кашлял.

Фото: ksk66.ru

Пациенты рассказали о нападении на пенсионера

Врач сообщил, что пациент тяжело дышит не из-за ран, а из-за отказа от курения - курить ему запретили медики. После другие пациенты рассказали журналисту, что в ночь на 15 января пожилого мужчину привязали к кровати, он стал кричать, требуя, чтобы его отвязали. В этот момент один из пациентов схватил нож и кинулся на связанного пенсионера, ударив его несколько раз в лицо. Уже после этого в палате появился дежурный врач, который вызвал полицию.

Врач больницы силой вывел журналиста из палаты и вызвал полицию

Пока пациенты рассказывали об этом, Ксения вела видеосъемку, что возмутило Сергея Николаевича Захарова, заместителя главврача по лечебной части. По словам журналистки, врач стал хватать ее за руки, и, несмотря на просьбы девушки отпустить ее, силой вывел Ксению из палаты, угрожая при этом полицией.

Фото: ksk66.ru

Врач притащил Ксению в ординаторскую, вызвал полицию и стал караулить девушку, чтобы та не ушла. Прибывшие полицейские посадили Ксению в машину и взяли показания у Захарова в его кабинете. После журналистку отвезли в отдел полиции, где она написала объяснительную по поводу того, кто дал разрешение на фото- и видеоъсемку в палате. Затем девушку отпустили.

Между тем юристы сообщили порталу, что снимать в больнице можно, если пациенты сами идут на контакт. Если больной находится без сознания, то разрешение на съемку могут дать его родные.

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