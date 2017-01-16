В Екатеринбурге в кабинетах управления городской полиции прошли обыски, связанные с делом о взятке

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
— Мероприятие проводилось по поручению областного Следственного комитета, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
— Это не обыски, а следственные мероприятия, которые проводят наши партнеры из регионального УФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Расследованием уголовного дела, в рамках которого работают сыщики, занимается Следственный комитет, — сообщил Валерий Горелых.
Как отметили в Следкоме, обыски связаны с расследованием уголовного дела екатеринбуржца Никиты Мальцева.
— В рамках осмотра была проведена выемка материала проверки, проводимой органами полиции в отношении букмекерской конторы. По версии следствия, якобы именно за принятие решения по указанному материалу проверки 28-летний екатеринбуржец намеревался обманом получить от представителя букмекерской конторы денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей. Выемка материала проведена для изучения и проверки изложенной версии следствия в рамках указанного уголовного дела о мошеннических действиях задержанного лица, — заявили в Следственном комитете.
- Руководитель клуба единоборств «Храбр» Никита Мальцев обещал руководству букмекерской конторы вернуть изъятое полицией оборудование за взятку в 1,2 миллиона рублей. Его поймали с поличным при передаче 700 тысяч.