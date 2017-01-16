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«Мы как раз собирались там чистить»: Коммунальщики объяснили, почему на женщину упал лед в Екатеринбурге

«Мы как раз собирались там чистить»: Коммунальщики объяснили, почему на женщину упал лед в Екатеринбурге
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
В управляющей компании готовы обсудить с пострадавшей вопрос компенсации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Екатеринбурге днем 17 января 2017 года на беременную женщину с пятого этажа обрушилась глыба льда. Об этом корреспонденту «Нашей Газеты» рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Забирала ребенка из школы

По словам Марины Канатовой, обрушение произошло около 13.00 возле дома № 72 на улице Отто Шмидта. 31-летняя мама, находившаяся на восьмом месяце беременности, вела ребенка из школы.

По дороге на нее обрушилась глыба льда. В результате, согласно предварительному диагнозу врачей, женщина получила ушиб теменной области и рассечение кисти руки. Пострадавшую госпитализировали в больницу № 24. Ребенок, по предварительной информации, не пострадал. Как выяснила прокуратура, дом, с которого обрушилась наледь, обслуживает УК «Стандарт».

—  В настоящее время прокуратура выясняет, откуда произошел сход наледи — с кровли дома или козырька. Если будет установлено, что с кровли, то ответственность понесут нерадивые коммунальщики, — сказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области.

Коммунальщики чуть-чуть не успели

В связи с произошедшим НАША обратилась за комментарием в управляющую компанию «Стандарт». В организации подтвердили версию прокуратуры о том, что глыба льда обрушилась с козырька балкона на пятом этаже.

— Для нас это серьезное ЧП. Эта конструкция была установлена незаконно. Мы не раз уведомляли владельцев об этом. Хотя этот козырек не входил в нашу зону ответственности, мы планировали сегодня его очистить. Сначала работы запланированы были на утро, но затем мы перенесли их на послеобеденное время из-за необходимости чистить другие объекты, — пояснили в управляющей компании.

  • После инцидента УК «Стандарт» планирует разобраться как с владельцами балкона, на котором установлен козырек, так и с подрядчиком, выполнявшем работу.
  • Также в управляющей компании планируют встретиться с пострадавшей женщиной, чтобы обсудить вопрос компенсации.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 17.01.2017, 17:22
Тэги: ЖКХ, Происшествия, Эксклюзив
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