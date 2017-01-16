В Екатеринбурге школьница выпила 20 таблеток аспирина после ссоры с родителями

Родители запретили 15-летней дочери общаться с близкой подругой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Екатеринбурге девятиклассница наглоталась аспирина после родительского запрета на общение с подругой, сообщает Life.ru 16 января. Девушка выжила, ее жизнь вне опасности.

Школьница поругалась с родителями, которые запретили ей общаться с 16-летней студенткой медколледжа – девочки были близкими подругами, чем не раз вызывали недовольство родителей девятиклассницы.

Инцидент произошел 13 января, когда в семье девочки случилась очередная ссора на этой почве. После конфликта школьница выпила два десятка таблеток аспирина, который является обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным препаратом.

Около трех ночи школьницу доставили с острым отравлением в токсикоцентр. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает, сообщил источник в правоохранительных органах.

Девятиклассница характеризуется положительно, ее семья считается благополучной, на учете в полиции не состоит.

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