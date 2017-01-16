На выселение дали 90 дней: в Екатеринбурге под застройку снесут два многоквартирных дома

Через три месяца власти на жильцов подадут в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Екатеринбурге с разрешения городских властей снесут два дома на улице Энергостроителей. Постановления о расселении объектов опубликованы 17 января 2017 года на официальном сайте Администрации города.

Как следует из документов, под снос пойдут двухэтажные дома № 6 и № 8. Чиновники насчитали там 19 квартир.

Владельцам жилья предлагается в течение 90 дней добровольно заключить соглашение о выселении. Если собственники откажутся, квартиры будут изымать у них через суд.

Согласно Генплану Екатеринбурга, участки, на которых расположены дома, предназначены для многоэтажного строительства.