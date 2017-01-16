На выселение дали 90 дней: в Екатеринбурге под застройку снесут два многоквартирных дома

Через три месяца власти на жильцов подадут в суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
В Екатеринбурге с разрешения городских властей снесут два дома на улице Энергостроителей. Постановления о расселении объектов опубликованы 17 января 2017 года на официальном сайте Администрации города.
Как следует из документов, под снос пойдут двухэтажные дома № 6 и № 8. Чиновники насчитали там 19 квартир.
Владельцам жилья предлагается в течение 90 дней добровольно заключить соглашение о выселении. Если собственники откажутся, квартиры будут изымать у них через суд.
Согласно Генплану Екатеринбурга, участки, на которых расположены дома, предназначены для многоэтажного строительства.
- По неофициальным данным, с 2015 года этот участок принадлежит компании «Брусника».
- 16 декабря 2016 года Минстрой Свердловской области опубликовал приказы о сносе 11 домов на Химмаше.