И сразу освободили: в Екатеринбурге прошел суд над врачом, у которого во время операции чуть не сгорел ребенок

15-летняя Яна из Камышлова теперь живет со шрамами на лице и руке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Верх-Исетский суд Екатеринбурга 16 января вынес приговор врачу Свердловской областной больницы № 1, по вине которого во время операции серьезные ожоги получила 14-летняя Яна из Камышлова. О суде и самом происшествии написал Ura.ru.

При операции на сердце загорелся дефибриллятор

Константину Казанцеву выдвинули обвинение в том, что во время проводимой им на сердце подростка операции из-за применения дефибриллятора начался пожар. Девочка была под наркозом, а когда очнулась, оказалось, что у нее серьезные ожоги тела и лица.

Суд приговорил врача к одному году ограничения свободы. Как рассказала Светлана, мама Яны, она уже устала бороться с больницей и считает, что врач специально взял всю вину на себя.

Дело до конца неясное, но приговор есть

Как рассказала Светлана Ura.ru, во время операции, когда произошел пожар, кроме врача в кабинете работали три медсестры, одну из которых сразу же уволили, а других даже не привлекали к делу. Мама ребенка считает, что дело до конца не раскрыто.

Юрист больницы была настроена на оправдание врача , однако и тот приговор, который вынесли, не стал критичным: ограничение свободы накладывает лишь запрет на поездки, а также наличие судимости, никаких строгих мер.

Больница хочет обжаловать приговор

При этом приговором суда врач Казанцев был освобожден от ответственности в связи с амнистией прямо в суде. По информации Ura.ru, юристы первой областной больницы все равно готовят апелляционную жалобу: клиника намерена добиваться полной реабилитации своего хирурга.

15-летняя Яна получила ожоги лица, глаза и рук в свердловской ОКБ-1 6 февраля 2015 года во время плановой операции: у нее врожденный порок сердца. По данным дела, от работы дефибриллятора загорелась простынь, куски горящей ткани упали на ребенка. У подростка были повреждены рука, кожа на теле, на лице и глаз, чудом сохранилось зрение. Ожоги она лечила несколько лет, в том числе в центре косметологии. Руководство ОКБ-1 пообещало родителям Яны оплатить все расходы на восстановление здоровья дочери, однако только после того, как только мама Яны напишет заявление с просьбой прекратить уголовное дело. Расходы на косметологическое лечение составили более 200 тысяч рублей.

После случившегося у девочки серьезно ухудшилось состояние сердечной системы. Яна и ее родители не планируют возвращаться в областную больницу № 1, они нашли другую клинику в Новосибирске, ждут оттуда приглашения на лечение.