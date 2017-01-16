В Екатеринбурге судебные приставы забрали за долги первый автомобиль в этом году

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Екатеринбурге в Чкаловском районе судебные приставы забрали первый в 2017 году автомобиль у должника. За займ в 500 тысяч рублей мужчина лишился «Тойоты Лэнд Крузер 200».

Как сообщили в службе УФССП, житель Чкаловского района Николай не выполнил условий договора и остался должен знакомому более пятисот тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители Чкаловского районного отдела УФССП России по Свердловской области вручили ему постановления о возбуждении исполнительного производства и требование о предоставлении его транспортного средства, автомобиля марки «Тойоты Лэнд Крузер 200». Но мужчина решил спрятать машину.

Судебные приставы оказались настойчивыми, нашли и все-таки забрали на хранение внедорожник. В случае непогашения задолженности арестованное имущество будет продано на аукционе.

Как отметили в службе УФССП, арест имущества является наиболее действенной мерой, которая заставляет выплачивать долги

За 2016 год в Свердловской области арестовали 431 автомобиль, принадлежащий должникам. С появлением приложения «Мобильный розыск» арестованные машины стали находить в два раза чаще.

Приложение, разработанное ФССП России, позволяет судебным приставам найти должников среди автовладельцев. Пристав проходит с мобильным устройством вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера, по регистрационному номеру автомобиля определяется сумма долга автовладельца.

Отметим, что арест транспортных средств может быть применен в рамках любых исполнительных производств имущественного характера задолженностью более 3000 рублей.