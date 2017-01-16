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В Екатеринбурге судебные приставы забрали за долги первый автомобиль в этом году

В Екатеринбурге судебные приставы забрали за долги первый автомобиль в этом году
16+
Фото: пресс-служба УФССП

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

В Екатеринбурге в Чкаловском районе судебные приставы забрали первый в 2017 году автомобиль у должника. За займ в 500 тысяч рублей мужчина лишился «Тойоты Лэнд Крузер 200».
 
Как сообщили в службе УФССП, житель Чкаловского района Николай не выполнил условий договора и остался должен знакомому более пятисот тысяч рублей.
 
Судебные приставы-исполнители Чкаловского районного отдела УФССП России по Свердловской области вручили ему постановления о возбуждении исполнительного производства и требование о предоставлении его транспортного средства, автомобиля марки «Тойоты Лэнд Крузер 200». Но мужчина решил спрятать машину.
 
Судебные приставы оказались настойчивыми, нашли и все-таки забрали на хранение внедорожник. В случае непогашения задолженности арестованное имущество будет продано на аукционе.
 
Как отметили в службе УФССП, арест имущества является наиболее действенной мерой, которая заставляет выплачивать долги.  
  • За 2016 год в Свердловской области арестовали 431 автомобиль, принадлежащий должникам. С появлением приложения «Мобильный розыск» арестованные машины стали находить в два раза чаще.
  • Приложение, разработанное ФССП России, позволяет судебным приставам найти должников среди автовладельцев. Пристав проходит с мобильным устройством вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера, по регистрационному номеру автомобиля определяется сумма долга автовладельца.
  • Отметим, что арест транспортных средств может быть применен в рамках любых исполнительных производств имущественного характера задолженностью более 3000 рублей.

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Марина Подкорытова, 17.01.2017, 09:12
Тэги: Суд, Деньги, Авто
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