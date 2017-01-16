В Екатеринбурге определили размер новых тарифов на коммуналку

Утвержденные тарифы вступят в силу 1 июля 2017 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
В Екатеринбурге 17 января установили размер новых тарифов на водоснабжение, электричество и отопление. Тарифы начнут действовать 1 июля 2017 года.
С июля тепло подорожает на 81 рубль, что станет наибольшим ростом стоимости среди всех коммунальных услуг. Горячая вода от централизованных источников теплоснабжения вырастет в цене на 1,38 рубля, от котельной микрорайона Кольцово - на 1,3 рубля, от прочих котельных - на 3,05 рубля. В общей сложности рост тарифов на отопление и горячую воду достигнет 4,9 процента.
Тарифы на холодную воду и канализационные услуги вырастут на 1,3 рубля и на 1,33 рубля соответственно. Киловатт-час электроэнергии станет дороже на 17 коппек для квартир с газовыми плитами, при этом одноставочный тариф на дневную зону вырастет на 0,27 рубля, на ночную зону - на 0,13 рубля. Одноставочный тариф, разделенный по трем зонам суток, увеличится следующим образом: стоимость киловатт-часа в пиковую зону вырастет на 0,20 рубля, в полупиковую зону - на 0,21 рубля, в ночную зону - на 0,13 рубля.
- Стоимость электроэнергии для домов с электроплитами увеличится на 0,12 рубля по одноставочному тарифу. По тарифу, разделенному на две зоны суток, стоимость электроэнергии вырастет на 0,19 рубля для дневной зоны и на 0,09 рубля для ночной.
- Тариф, дифференцированный по трем зонам суток, будет увеличен на 0,14 для пиковой зоны, на 0,15 рубля для полупиковой зоны и на 0,09 рубля для ночной зоны.
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