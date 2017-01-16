Младшей из жертв было семь лет: в Екатеринбурге задержали интернет-педофила

Житель Нижнего Тагила знакомился со своими жертвами в соцсети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Полиция задержала в Екатеринбурге интернет-педофила из Нижнего Тагила, сообщает агентство «Между строк» сегодня, 17 января.

Интернет-педофил отправлял несовершеннолетним детскую порнографию

30-летнего тагильчанина задержали в уральской столице по подозрению в другом преступлении в отношении несовершеннолетнего. Во время расследования этого преступления силовики выяснили, что мужчина отправлял порнографию детям.

По версии следствия, интернет-педофил знакомился с детьми в соцсети «ВКонтакте» под видом ровесника, завязывал с ними переписку, а затем отправлял им фотографии порнографического характера, на которых были запечатлены другие дети

Полицейские нашли жертв педофила

Всего силовики выявили 40 таких эпизодов, младшей из жертв интернет-педофила семь лет. Полицейские нашли детей, которые пострадали от действий задержанного.

– Дети с трудом рассказывали о случившемся, плакали, стыдились этого. Подозреваемый регистрировался в соцсетях под профилем их ровесника, добавлялся к ним в друзья, ненавязчиво заводил беседу, а после начинал отправлять порнографические фотографии с участием несовершеннолетних, – рассказал глава следственного отдела Денис Кельбиханов.

Против тагильчанина возбудили два уголовных дела по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних». Мужчина свою вину не признает.

Полицейские также проверили родителей пострадавших детей, выяснили, в каких условиях живут несовершеннолетние и провели профилактическую беседу.

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