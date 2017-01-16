Приходи к нему лечиться: ручного кинкажу в екатеринбургском зоопарке обучили работать с «особыми» детьми

Контактируя с ручными животными, ребята учатся преодолевать свои недуги и получают навыки общения, социализируются, получают мощный стимул к развитию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017

Новый питомец – кинкажу по кличке Кэрри – не только экзотический зверек, обитающий на далеких материках, но и своеобразный «психолог» и антистресс для особых детей, сообщает сегодня, 17 января, пресс-служба екатеринбургского зоопарка.

Кинкажу в зоопарке Екатеринбурга

С 2004 года в зоопарке обосновалась пара кинкажу – хищных животных из отряда енотовых – Каспер и Катя. Ежегодно у них появляется потомство. Одного из детенышей сотрудники зоопарка поместили в отдел прирученных животных. Девочке сейчас ей полгода и зовут ее Кэрри.

Кинкажу обитают в Центральной и Южной Америке. Днем зверек спит в дуплах, ночью ловко лазает по деревьям, разыскивая еду. Питается фруктами, насекомыми, нектаром, мелкими животными. Любит мед и разоряет пчелиные ульи, используя свой длинный язык. Из-за любви к меду кинкажу часто называют «медовым медвежонком». Замечательная его особенность – хватательный хвост, помогающий при лазании.

Ручные животные учат «особых» детей навыкам общения

В отличие от мамы и папы, Кэрри теперь не хищная, а ручная, кроме того, ей предстоит «работа с людьми». Детеныш кинкажу станет своеобразным психологом для «особых» детей, которые под присмотром специалистов с удовольствием общаются с ручными зверьками, получая от этого лечебный эффект.

Уже несколько лет на базе Екатеринбургского зоопарка ведутся занятия по анималотерапии для детей с различными особенностями – синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и пр. Контактируя с ручными животными, ребята учатся преодолевать свои недуги и получают навыки общения, социализируются, получают мощный стимул к развитию.

«Лечебные» звери интересны и обычным детям, которые с радостью общаются с ручными животными, учатся их любить и заботиться об окружающем мире.

Для ручных животных в зоопарке созданы особые условия, ведь, общаясь с детьми, они должны быть психологически спокойны. Так, например, кинкажу берут «работать» только в утренние и вечерние часы, так как днем этот ночной зверек предпочитает поспать.





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