В Свердловской области «Росгосстрах» наказали за отказ оформить ОСАГО без допстраховки

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.01.2017
В Реже прокуратура выписала штраф руководителю местного офиса СК «Росгосстрах» за попытку навязать клиентам дополнительную страховку при оформлении полиса ОСАГО, сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Режевская городская прокуратура по заявлениям от жителей провела проверку работы местного офиса ПАО СК «Росгосстрах» на нарушение законодательства при заключении договоров ОСАГО.
— Сотрудники компании необоснованно отказывали некоторым клиентам в заключении договоров по причине их регистрации в другом городе, а также поставили обязательным условием оформить дополнительную добровольную страховку, без которой ОСАГО не выдавали, что является нарушениями действующего законодательства, — уточнили в ведомстве.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении руководителя агентства филиала «Росгосстраха» в Реже возбудила административное дело по ст. 15.34.1 КоАП РФ.
- По постановлению прокурора руководитель агентства оштрафована на 20 тысяч рублей. Решение административного органа в законную силу не вступило.
- От навязанной страховки можно избавиться в течение 5 дней после ее оформления, а также вернуть деньги.
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