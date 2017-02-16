На улицах Екатеринбурга появятся щиты с портретами футболистов «Урала», призывающих соблюдать ПДД

Их установят к понедельнику.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Щиты с футболистами «Урала», призывающими екатеринбуржцев соблюдать Правила дорожного движения, появятся на улицах города в понедельник, 20 февраля.



Как сообщили в пресс-службе «Урала», главный футбольный клуб Екатеринбурга поддержал социальную кампанию, которая стартует в Свердловской области 20 февраля. Главная цель акции – еще раз напомнить водителям и пешеходам о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.





В акции приняли участие защитник Денис Кулаков, полузащитник Александр Павленко и нападающий Чисамба Лунгу. Щиты с портретами футболистов, хэштегом #СПАСИБОВОДИТЕЛЬ и слоганами «За безопасность движения», «Я не пользуюсь телефоном за рулем» установят на улицах Куйбышева, Готвальда, Уральской, Гурзуфской и в переулке Базовом.

По мнению сотрудников Госавтоинспекции, участие игроков «Урала» в акции, в принципе, логично, ведь дисциплина и строгое соблюдение правил необходимы как в футболе, так и на дороге.