«Никому неохота садиться»: екатеринбургские футбольные фанаты посмеялись над фильмом Би-би-си

Футбольный фанат рассказал НАШЕЙ, чего ожидать на мундиале в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Британский телеканал BBC 16 февраля 2017 года выпустил фильм о подготовке российских фанатов к нападениям на английских болельщиков на ЧМ-2018. В ленте говорится, что таким образом наши соотечественники якобы «хотят отомстить» за события в Марселе во время чемпионата Европы в 2016 года.

О возможности столкновений болельщиков в России и в Екатеринбурге во время ЧМ-2018, корреспонденту «Нашей Газеты» 17 февраля рассказал представитель околофутбольного движения уральской столицы.

«За что мстить?»

— На твой взгляд, российские болельщики действительно захотят отыграться на англичанах?

— Во-первых, я не понимаю, за что мстить? Никто еще русских болельщиков не победил. Если даже наш президент говорит, что сто человек погнали тысячу… Это же что-то значит. Сейчас в фанатском движении очень любят спортом заниматься. И именно наши екатеринбургские ребята в рейтинге очень хорошо стоят. Было поветрие каких-то 90-х когда там пили безбожно.

— Сейчас по-другому?

— А сейчас люди пришли другие. Они очень хорошо могут помахаться, я бы с ними не вышел. Поэтому неудивительно, что наша сотня в Марселе погнала тысячу бритишей, которые в основном бухают.

Источник фото: Фанаты из Екатеринбурга добыли тот самый английский флаг на Евро-2016. Twitter пользователя Веры Измайловой

«Стычки возможны, но…»

— В Екатеринбурге, на твой взгляд, возможны стычки между местными и заезжими фанатами?

— Я думаю, что стычки возможны, но я уверен, что правоохранительные органы применят все свои рычаги, чтобы нейтрализовать активных болельщиков вообще на всей территории России. Будет повышенное внимание спецслужб, и полиция свою профилактику проведет. Они же прекрасно всех знают. Наши правоохранители самые лучшие в мире и то, что допустила полиция в Марселе, наши не допустят.

— Что будут самые активные фанаты делать тогда?

— Один из болельщиков ЦСКА вообще высказал идею уехать в Новосибирск, чтобы их не дергали и не «прессовали» на время ЧМ. И такие настроения у многих есть. Никому неохота садиться. Ведь, случись что, будут не просто по «хулиганке» привлекать, где до 15 суток ареста (имеется в виду административное правонарушение по статье «Мелкое хулиганство». — Прим. ред.). Могут и более тяжелые статьи повесить.

— То есть думаешь, в Екатеринбурге все тихо будет?

— Если в Екатеринбурге, что и будет, так это молодняк может начать прыгать на кого-то. Кто в Екатеринбург-то вообще приедет? Нормальных команд даже не будет.