В аэропорту Екатеринбурга госпитализировали ребенка, которому стало плохо на борту самолета

Годовалого малыша доставили в больницу с отравлением.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017
В Кольцово врачи экстренно госпитализировали годовалого ребенка, которому стало плохо во время полета, сообщает Ura.ru 17 февраля.
Маленькому ребенку стало плохо во время полета из таиландского города Краби в Екатеринбург: у малыша резко поднялась высокая температура и появился кашель. Экипаж самолета перед посадкой запросил бригаду медиков, которые приняли ребенка прямо на взлетно-посадочной полосе, сразу после благополучного приземления борта.
Малыша доставили в медучреждение с отравлением, сообщает Е1.ru. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в инфекционном отделении детской больницы вместе с мамой.
- Самолет авиакомпании «Азур Эйр» приземлился в Кольцово 16 февраля в 18.36 часов. Конечным пунктом чартерного рейса был Екатеринбург.
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