«Хроники кретинов» Екатеринбурга: ночью мимо городской Администрации голый парень прокатился на «бублике»

Ночные развлечения екатеринбургской молодежи попали на видео.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В субботу, 11 февраля, почти голый екатеринбуржец прокатился по проспекту Ленина около здания администрации на «бублике», привязанном к машине. На Youtube появился видеоролик, как все происходило. Как сегодня рассказал НАШЕЙ один из авторов видео, это был пилотный выпуск их нового канала «Хроники кретинов».

Субботней ночью 20-летний житель Екатеринбурга и студент УГГУ Павел Яковлев разделся, сел на «бублик» и поехал по Плотинке за машиной. Из одежды на нем были только трусы, шапка, шарф и ботинки. Снимали все происходящее на камеру и потом монтировали его друзья.

— Это было прям очень круто, очень! — делится первыми впечатлениями герой видео.

Как рассказал НАШЕЙ один из участников проекта, идея появилась спонтанно, в качестве развлечения.

— Мы решили придумывать и исполнять трюки, а затем снимать их для проекта «Хроники кретинов». Все выпуски будут выложены на нашем канале на Youtube, — рассказал екатеринбуржец Дмитрий Доможиров. — Готовились к этим съемкам больше недели. Снимали все ночью, после 12 часов. Сотрудники ДПС как раз дежурили возле Театра музкомедии, пришлось ждать, пока уедут, и изменять маршрут. На улице было около -25 в ту ночь. Прохожие реагировали положительно, была куча улыбок на лицах, никто не критиковал и не высказывался негативно. Паша ничего себе не отморозил, посадили в машину, отогрелся быстро, оделся, выпил горячего чая из термоса — и готово.

Ребята готовятся к новым съемкам, правда, обещают не нарушать закон. Но принимают хорошие идеи на рассмотрение.

— Пока идеи не слишком интересные, думаем. Самое безумное, что нам предлагали, — это проехаться на крыше машины, но это очень опасно. Мы прежде всего думаем о технике безопасности, — рассказал Дима.