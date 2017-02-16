В Екатеринбурге магазин страховок нелегально продавал полисы ОСАГО

Полисы оформлялись на основании поддельных диагностических карт.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017
В Екатеринбурге магазин страховок «Будь уверен» оштрафован за незаконную продажу полисов ОСАГО, сообщили в областной прокуратуре 17 февраля.
Директор компании «Будь уверен «Магазин страховок» Ирина Браяловская занималась оформлением и сопровождением договоров страхования автомобилей. Права и обязанности по этим договорам приобретала страховая компания «ЮЖУРАЛ-АСКО».
Согласно российскому законодательству, для оформления договора ОСАГО хозяин машины должен предоставить страховщику документы, подтверждающие, что автомобиль прошел техосмотр. Ирина Браяловская знала об этом, но продолжала оформлять полисы на основании фальшивых диагностических карт, которые содержали заключение о разрешении на использование автомобиля, несмотря на то, что техосмотр транспорт не проходил.
- В отношении Браяловской возбудили уголовное дело. Кировский районный суд приговорил главу компании к 70-тысячному штрафу по статье «Мелкий коммерческий подкуп», введенной в Уголовный кодекс летом 2016 года.
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