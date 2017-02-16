В Екатеринбурге задержали парней, которые катались на «бублике» в центре города

Молодых людей привлекли к административной ответственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

В Екатеринбурге ГИБДД задержала парней, которые катались на «бублике» в центре города, сообщает Znak.com 17 февраля.

Автоинспекторы доставили в отдел полиции двух молодых людей, одного из них, водителя автомобиля, привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Второй молодой человек, который катался на «бублике», также привлечен к административной ответственности за нахождение на проезжей части.

Также правоохранительные органы рассматривают вопрос о привлечении молодых людей к ответственности за мелкое хулиганство.

Екатеринбуржцы создали на видеохостинге YouTube канал, на котором опубликовали видео катания на «бублике», прикрепленном к автомобилю, в центре Екатеринбурга.

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