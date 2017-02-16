Колобус, неясыть и аксолотль: в зоопарке Екатеринбурга выберут лучшего самца

Победитель конкурса будет объявлен 22 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.02.2017

Зоопарк Екатеринбурга предлагает горожанам выбрать Зоомистера-2017 - конкурс запустили в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе зоопарка 17 февраля.

На победу претендует пять обитателей зоопарка:

гривастый волк Стоун, прибывший в екатеринбургский , прибывший в екатеринбургский зоопарк в 2006 году из Новосибирска. У длинноногого Стоуна кроткий характер, но во время охоты волк превращается в сильного и ловкого хищника.

Восточный колобус Кит - представитель африканской фауны. Обладает красивой, длинной шерстью черно-белого цвета. Кит - глава семейства колобусов в зоопарке Екатеринбурга. Он всегда внимательно относится к самке Дигги, с которой проживает.

Бородатая неясыть Боинг - одна из самых крупных и красивых сов уральских лесов, где эти совы живут круглый год. У Боинга, как и у всех представителей его вида, пронзительные желтые глаз и роскошная борода.

Шпароносная черепаха Чак относится к виду крупных черепах, живущих в Африке. У Чака упертый характер, он способен идти к своей цели до победного конца.

Аксолотль Канис - один из самых необычных обитателей екатеринбургского зоопарка. Он - вечный ребенок. Это явление называется неотения, когда животное на протяжении всей жизни остается личинкой и никогда не взрослеет, размножается также на стадии водной личинки.