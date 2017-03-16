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Деньги до банка не доехали: в Первоуральске ищут инкассатора, который исчез вместе с большой суммой

Деньги до банка не доехали: в Первоуральске ищут инкассатора, который исчез вместе с большой суммой
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Фото: открытые источники
Происшествие квалифицировали как кражу денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

На Урале инкассатор взял четыре миллиона рублей и бесследно исчез, сообщает УМВД России по Первоуральску сегодня, 17 марта.

Факт кражи уже зарегистрирован в полиции

Речь идет о краже 4 миллионов рублей. Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина прокомментировала:

- В настоящее время в дежурной части УМВД России по Первоуральску проводится разбирательство с участием руководства городского отделения финансовой организации, которая обвиняет одного из сотрудников в хищении денег. 

Не первый случай кражи денег инкассатором 

Ранее НАША писала, что в декабре 2016 года нижнетагильские полицейские уличили бывшего инкассатора, 30-летнего жителя Пригородного района, в хищении 360 тысяч рублей из банкомата. Сообщалось, что в полицию Нижнего Тагила сообщили о краже денег из банкомата. Сумма, похищенная из банкомата, составила 360 тысяч рублей. Подозрение в хищении денег пало на сотрудника инкассации. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже и начали розыск преступника. Появились основания предполагать, что к хищению причастен кто-то из сотрудников инкассации.

Пока шло расследование, в городе произошел еще один криминальный эпизод. Некий инкассатор пытался изъять у организации более 14 тысяч рублей, однако необходимых документов у него при этом не было.

При проверке выяснилось, что в обоих случаях действовал один и то же человек. Подозреваемый признался в хищении денег. Предприимчивому инкассатору грозит лишение свободы на срок до шести лет.  

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 17.03.2017, 20:15
Тэги: Деньги, Скандалы, Розыск
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