Деньги до банка не доехали: в Первоуральске ищут инкассатора, который исчез вместе с большой суммой

Происшествие квалифицировали как кражу денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

На Урале инкассатор взял четыре миллиона рублей и бесследно исчез, сообщает УМВД России по Первоуральску сегодня, 17 марта.

Факт кражи уже зарегистрирован в полиции

Речь идет о краже 4 миллионов рублей. Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина прокомментировала:

- В настоящее время в дежурной части УМВД России по Первоуральску проводится разбирательство с участием руководства городского отделения финансовой организации, которая обвиняет одного из сотрудников в хищении денег.

Не первый случай кражи денег инкассатором

Ранее НАША писала, что в декабре 2016 года нижнетагильские полицейские уличили бывшего инкассатора, 30-летнего жителя Пригородного района, в хищении 360 тысяч рублей из банкомата. Сообщалось, что в полицию Нижнего Тагила сообщили о краже денег из банкомата. Сумма, похищенная из банкомата, составила 360 тысяч рублей. Подозрение в хищении денег пало на сотрудника инкассации. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже и начали розыск преступника. Появились основания предполагать, что к хищению причастен кто-то из сотрудников инкассации.

Пока шло расследование, в городе произошел еще один криминальный эпизод. Некий инкассатор пытался изъять у организации более 14 тысяч рублей, однако необходимых документов у него при этом не было.

При проверке выяснилось, что в обоих случаях действовал один и то же человек. Подозреваемый признался в хищении денег. Предприимчивому инкассатору грозит лишение свободы на срок до шести лет.