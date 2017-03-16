Из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд

16+ Фото: Архив НАШЕЙ

В майские праздники спрос на поездки в столицу Татарстана увеличивается. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017 В период майских праздников из Екатеринбурга в Казань будет запущен дополнительный поезд , сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги 16 марта. Дополнительный поезд № 291/292 «Екатеринбург - Казань» запустят в связи с повышенным спросом свердловчан к столице Татарстана в длинные праздничные выходные. Поезд будет отправляться 28 апреля и 6 мая в 19.25 часов по московскому времени и прибывать в Казань 29 апреля и 7 мая в 10.50 часов. Продажа билетов на дополнительный поезд до Казани уже началась. Дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург пока в планах не значатся, однако они могут появиться в расписании, если в этом будет необходимость. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 17.03.2017, 10:31

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 17.03.2017, 10:31Тэги: Транспорт Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: