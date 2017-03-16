Из Екатеринбурга в Казань пустят дополнительный поезд

В майские праздники спрос на поездки в столицу Татарстана увеличивается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017
В период майских праздников из Екатеринбурга в Казань будет запущен дополнительный поезд, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги 16 марта.
Дополнительный поезд № 291/292 «Екатеринбург - Казань» запустят в связи с повышенным спросом свердловчан к столице Татарстана в длинные праздничные выходные. Поезд будет отправляться 28 апреля и 6 мая в 19.25 часов по московскому времени и прибывать в Казань 29 апреля и 7 мая в 10.50 часов.
Продажа билетов на дополнительный поезд до Казани уже началась.
- Дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург пока в планах не значатся, однако они могут появиться в расписании, если в этом будет необходимость.
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