Жители Свердловской области очень интересуются гектарами земли на Дальнем Востоке и активно подают заявки

К настоящему времени самый большой интерес к программе проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Как сообщил накануне, 16 марта, заместитель главы Минвостокразвития РФ Сергей Качаев, почти 90% заявок на «дальневосточный гектар» пришли из четырех регионов России. Уральцы вошли в их число.

Где дают землю на Дальнем Востоке

По данным статистики, наибольший интерес вызывает бесплатная земля в Приморском крае. В Якутии, Хабаровском крае и Сахалинской области гектары пользуются уже меньшей интересом. Как рассказал спикер, большая часть заявок поступает из самих дальневосточных регионов.

Что будут строить на «дальневосточном гектаре»

Сообщается, что 56% новых собственников построят там дом, 18% планируют развивать там сельское хозяйство, 8% хотят развивать туристические проекты.

По состоянию на 16 марта, с начала реализации федеральной программы в Приморье поступило почти 26 тысяч заявлений. Положительные решения приняты в полутора тысячах случаев.

Землю выделяют в рамках федеральной программы по безвозмездному выделению территорий.

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