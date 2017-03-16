Под Екатеринбургом со льдины на водохранилище эвакуировали 16 рыбаков

Спасатели переправили мужчин на берег на катере.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.03.2017

Спасатели эвакуировали 16 рыбаков со льдины на Белоярском водохранилище, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области сегодня, 17 марта.

Сотрудники МЧС во время планового патрулирования водохранилища заметили 16 рыбаков, которые находились на опасном участке льда. Спасатели приняли решение эвакуировать любителей рыбалки и с помощью катера на воздушной подушке переправили их на берег. Пострадавших нет.

Спасатели круглосуточно патрулируют Белоярское водохранилище, чтобы предотвратить возможное ЧП. В МЧС напоминают, что сейчас выход на лед опасен.